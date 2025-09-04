50M€ : Le PSG réalise un énorme coup avec un «joueur hors du commun» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret cet été, le PSG avait toutefois réalisé un mercato 2024 fantastique avec les arrivées de Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Ce dernier avait été recruté pour 50M€ en provenance du Stade Rennais et a explosé la saison dernière pour devenir un «joueur hors du commun» selon Fabrice Hawkins.

Le mercato 2024 du PSG est une réussite totale. Et pour cause, le club de la capitale avait recruté Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Trois joueurs devenus incontournables et qui ont joué un rôle majeur dans le sacre européen du club parisien. Recruté pour 50M€ en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué est même devenu international français et a impressionné l'Europe. Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins raconte d'ailleurs la façon à quel point le crack du PSG est hors du commun.

Doué impressionne tout le monde au PSG « Dans le livre, on parle pas mal de Doué, de sa méthodologie. C’est un garçon hors du commun, aujourd’hui c’est la coqueluche du PSG. Il a une préparation très spéciale, des siestes chronométrées », révèle le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.