40M€ : Incroyable, un champion du monde 98 au PSG ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG a sorti le chéquier pour s’offrir un nouveau défenseur central. Ce sont ainsi 40M€ qui ont été dépensés pour recruter Willian Pacho à l’Eintracht Francfort. Et il n’aura pas fallu longtemps à l’Equatorien pour faire forte impression. A tel point que Pacho soit déjà comparé à… Marcel Desailly.

A défaut d’avoir pu recruter Leny Yoro, parti à Manchester United, le PSG s’est finalement offert les services de Willian Pacho. Et le club de la capitale a semble-t-il tapé dans le mille avec l’Equatorien, acheté pour 40M€ du côté de l’Eintracht Francfort. En effet, depuis le début de la saison, le Parisien impression tout le monde, lui qui n’a que 23 ans. Au point que de prestigieuses comparaisons voient déjà le jour…

« J’ai l’impression quand je le vois de voir Desailly à son apogée »

Après la victoire du PSG contre Monaco, Lionel Charbonnier a dit tout le bien qu’il pensait de Willian Pacho. Et c’est ainsi qu’au micro de RMC, il a comparé le joueur du PSG à un champion du monde 98 qu’il connait bien : Marcel Desailly. « Quand je vois Pacho, de match en match, ce mec m’impressionne. Tu as besoin de joueurs comme ça. Le PSG avait besoin d’un joueur qui détruit l’adversaire, qui détruit le jeu adverse. Voilà un mec, j’ai l’impression, sans émotion. J’ai l’impression quand je le vois de voir Desailly à son apogée », a-t-il d’abord expliqué.

« Je dis chapeau, ce mec là est très fort »

Impressionné par Willian Pacho, Lionel Charbonnier a ensuite ajouté sur la comparaison avec Marcel Desailly : « Honnêtement. Il dézone et il n’a pas peur. J’ai eu Marcel face à moi et dès fois il dézonait je me disais qu’est-ce qu’il fait ? Tu te disais que Marcel était fou. Et là Pacho l’a fait 3 fois aujourd’hui, ce n’est pas donné à tout le monde. Je dis chapeau, ce mec là est très fort ».