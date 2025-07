35M€ : Après Aubameyang, le nouveau gros coup de l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début du mercato estival, l'OM a déjà accueilli plusieurs recrues, et devrait bientôt accueillir Pierre-Emerick Aubameyang. Et ce n'est pas fini car le club veut apporter encore plus de renfort à l'effectif de Roberto De Zerbi. La piste d'Igor Paixão a été creusée ces derniers jours et on serait tout proche d'un accord. L'opération est estimée à 35M€.

Ailier gauche de 25 ans, Igor Paixão évolue à Feyenoord depuis 2022 et son profil semble plaire sur le mercato. Sous contrat jusqu'en 2029, il est estimé à 35M€ d'après le site spécialisé Transfermarkt et malgré sa récente blessure, l'OM n'est pas refroidi pour ce dossier. Le club de la cité phocéenne serait même tout proche de conclure un accord.

Paixão bientôt à l'OM ? Dans le viseur de l'OM, Igor Paixão pourrait débarquer bientôt à Marseille puisque Foot Mercato, assure qu'un accord a été quasiment trouvé avec Feyenoord Rotterdam pour le transfert du Brésilien. Le montant est fixé à 35M€, bonus compris. Le défenseur signerait un contrat jusqu'en 2030.