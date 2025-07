OM : Un divorce fuite dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Déjà annoncé sur le départ pour Rennes en janvier dernier, Valentin Rongier pourrait cette fois-ci bel et bien troquer la tunique de l'OM pour la rouge et noir du Stade Rennais. Ne dialoguant plus avec la direction marseillaise depuis cet hiver pour prolonger son contrat expirant dans un an, Rongier serait amené à plier bagage avant la fin du mercato.

Six saisons et puis s'en va ? Valentin Rongier pourrait mettre un terme à sa relation avec l'OM et se lancer un nouveau challenge du haut de ses 30 ans. Et pas n'importe où. Formé au FC Nantes, le milieu de terrain serait susceptible de rejoindre un club rival : le Stade Rennais.

Coup double pour Rennes à Marseille avec Merlin et Rongier ? Et pour cause, les dirigeants de l'OM et leurs homologues du Stade Rennais seraient en discussions avancées ces derniers jours pour le transfert de Quentin Merlin afin que le défenseur de l'Olympique de Marseille succède à Adrien Truffert. Le Parisien a fait état d'échanges importants entre les parties concernées pour Merlin et Rongier dans les jours à venir. Tendance confirmée par L'Equipe ce samedi après-midi.