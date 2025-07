OM : Transfert à l’étranger, c’est cadeau pour De Zerbi !

Il pourrait y avoir du mouvement à l’Olympique de Marseille lors des prochaines semaines, avec notamment un joueur que Roberto De Zerbi connait très bien. Très impliqué dans le recrutement, le coach italien aurait glissé à ses dirigeants le nom de Giacomo Raspadori, qu’il a eu sous ses ordres à Sassuolo par le passé et qui pourrait bien quitter son club du Napoli en ce mercato estival.

Si le gros chanter de l’été reste la défense, l’attaque marseillaise pourrait changer en ce mercato. On annonce notamment le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, libéré par Al-Qadsiah et qui selon les dernières révélations de Foot Mercato, aurait choisi de revenir à l’OM après être parti il y a seulement un an.