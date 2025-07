C'est confirmé, une star va signer à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, l'OM s'active depuis quelques jours afin de boucler le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. En concurrence avec le club saoudien d'Al-Ettifaq, les Marseillais semblent toutefois avoir pris le dessus dans ce dossier. Le Gabonais devraient s'engager dans les prochaines heures à l'OM.

Après avoir recruté CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes, l'OM souhaite renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, l'arrivée d'un avant-centre pour concurrencer Amine Gouiri est attendue cet été, et la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang prend de l'ampleur. Surtout depuis que le Gabonais a résilié son bail avec Al-Qadisiya.

Aubameyang refuse Al-Ettifaq... Cependant, ces derniers jours, plusieurs clubs du Golfe ont également tenté leur chance pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang, à l'image d'Al-Ettifaq, piste la plus chaude et donc la plus menaçante pour l'OM. Cependant, selon les informations de Foot Mercato, confirmées par L'EQUIPE, le Gabonais a choisi de repousser l'offre du club saoudien !