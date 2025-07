PSG : Une opération à 160M€ réclamée en direct !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato du PSG est attendu au tournant. Le club de la capitale cherche surtout à se renforcer en défense, et cible l’arrivée de l’Ukrainien Illya Zabarnyi. Mais pour le journaliste David Gluzman, Paris doit également prendre deux joueurs supplémentaires, dans une opération qui aurait un coût total de 160M€. Explications.

Champion d’Europe, le PSG cherche désormais à rester au sommet. Pour cela, le club de la capitale sait qu’il faudra recruter intelligemment cet été. Ce n’est pas un secret, mais les dirigeants parisiens visent à renforcer le secteur défensif avec notamment la venue d’Illya Zabarnyi , dans un transfert qui pourrait coûter 70M€ au PSG . Mais pour certains observateurs, le club parisien doit également cibler des profils défensifs polyvalents, capables de suppléer les latéraux que sont Achraf Hakimi et Nuno Mendes . C’est notamment le cas de David Gluzman .

« Les deux joueurs que tu ne peux pas doubler efficacement de par leur niveau, c’est Hakimi et Nuno Mendes. C’est des joueurs aux profils si particuliers, qui ont fait une telle saison, que les doubler poste pour poste ce serait gaspiller de l’argent », a d’abord affirmé ce dernier au micro de l’After Foot, à propos du mercato du PSG , avant de poursuivre sur trois recrues, qui coûteraient environ 160M€ cet été.

Hato et Diakité en plus de Zabarnyi ?

« Donc je prend Zabarnyi en défenseur central droit. Peut jouer haut, très proactif, sais gérer la profondeur. Mais je prends également des profils de défenseurs centraux capables de jouer latéraux. Donc Bafodé Diakité, qui en plus cette expérience du leadership, c’est quelqu’un qui connaît la Ligue des Champions. Et à gauche je prend Jorell Hato de l’Ajax avant que les gros ne le prenne. Chelsea était dessus, Liverpool était dessus, Arsenal était dessus. Pour moi à 50M€ ça se fait, et c’est quelqu’un qui peut remplacer Hernandez, voire potentiellement Beraldo », conclut-il.