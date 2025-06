30M€ : L'offre surprise qui va dégoûter le PSG ?

Alexis Brunet

Cette saison, le PSG a pu s’appuyer sur un milieu de terrain de grande qualité. Luis Enrique a souvent fait confiance à Vitinha, à João Neves et à Fabian Ruiz et, afin de les faire un peu plus souffler à l’avenir, il pourrait faire venir un renfort dans ce secteur de jeu. Le club de la capitale apprécie notamment Ardon Jashari, mais l’AC Milan également, qui aurait d’ailleurs formulé une offre de 30M€ pour le Suisse.

Malgré son statut de champion d’Europe, le PSG devrait se montrer actif lors du mercato estival. Luis Campos a d’ailleurs déjà commencé à avancer sur certains dossiers, dont celui qui mène à Illya Zabarnyi. L’Ukrainien est le renfort souhaité par Luis Enrique au poste d’axial droit et il aurait déjà donné son accord pour s’engager avec Paris. Maintenant, reste à faire de même avec Bournemouth, mais cela s’annonce plus problématique, car la formation anglaise se montre gourmande pour son joueur de 22 ans et demanderait environ 70M€.

Le PSG piste Ardon Jashari Mais il n’y a pas qu’en défense que le PSG prospecte. Il y a quelques semaines, La Dernière Heure nous informait que Luis Campos s’était déplacé pour observer Ardon Jashari, qui évolue au Club Bruges. Ce dernier pourrait venir renforcer le milieu de terrain du club de la capitale cet été et il pourrait partir à 30M€ selon certaines indiscrétions.