270M€ : Le triple transfert qui régale le PSG !

Cette saison, le trio Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé a particulièrement brillé au PSG. Les trois attaquants qui ont coûté au total 170M€ au club de la capitale ont d’ailleurs vu leur cote s’envoler, puisqu’aujourd’hui ils représentent à eux trois 270M€. Une envolée notamment due au parcours des Parisiens en Ligue des champions, où l’ancien Rennais avait particulièrement brillé en finale.

Lors du mercato hivernal, le PSG s’était sérieusement renforcé. Le club de la capitale avait décidé de miser 70M€ sur Khvicha Kvaratskhelia , qui quittait enfin le Napoli après plusieurs tentatives. Un vrai bon choix pour le Géorgien, car, quelques mois plus tard, il a remporté la Ligue des champions avec les Parisiens.

Mais si Khvicha Kvaratskhelia a été déterminant pour le titre en Ligue des champions du PSG , il n’a pas été le seul à exceller. On pense notamment à Désiré Doué qui a brillé en finale en inscrivant un doublé, tout en délivrant une passe décisive. En termes de statistiques, Ousmane Dembélé s’est lui aussi bien débrouillé, puisqu’il a trouvé la faille à 33 reprises cette saison, tout en distillant 15 caviars.

Kvaratskhelia - Doué - Dembélé : Le trio à 270M€ !

Forcément, avec le sacre en Ligue des champions, la valeur des joueurs du PSG a bondi. Transfermarkt, le site spécialisé dans le domaine, a mis à jour les valeurs des Parisiens, et Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont tous les trois estimés à 90M€, soit un total de 270M€. Une belle affaire pour le club de la capitale, qui n’avait payé que 50M€ pour l’ancien Rennais ainsi que pour le champion du monde, et donc 70M€ pour le Géorgien.