25 M€ : Le premier transfert de l’OM est annoncé ?

La rédaction

Luis Henrique se rapproche un peu plus d’un départ de l’OM. D’après Tuttosport, le Brésilien aurait trouvé un accord avec l’Inter Milan autour d’un contrat de cinq ans. Si les négociations entre les deux clubs se poursuivent, un compromis pourrait rapidement être trouvé autour de 25 M€. Ce serait le premier gros mouvement du mercato marseillais.

Ça sent la fin entre l’OM et Luis Henrique. Le club phocéen devrait se séparer de son ailier brésilien, qui devrait en toute logique rejoindre l’Inter Milan. Le quotidien transalpin Tuttosport explique que le joueur aurait même trouvé un accord avec les Nerazzurri pour un contrat de cinq ans, jusqu’en 2030, avec un salaire annuel de 2,2 M€.

Les négociations continuent

Il ne reste désormais plus qu’à trouver un terrain d’entente entre l’OM et l’Inter Milan. Medhi Benatia et Pablo Longoria se montrent intransigeants et veulent tirer un bon prix de leur ailier brésilien. Tuttosport affirme que l’OM, qui réclamait initialement 35 M€, a abaissé ses exigences à 30 M€. De son côté, l’Inter a formulé une offre de 22 M€ plus 3 M€ de bonus, jugée encore insuffisante.

Une vente à 25 M€ ?

L’OM et l’Inter Milan restent toutefois confiants pour parvenir à un accord. Le quotidien italien indique que les deux clubs pourraient se satisfaire d’un compromis autour de 24 à 25 M€, une somme qui scellerait le premier gros départ du mercato marseillais.