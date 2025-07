15M€ : L’OM chamboule totalement son mercato !

Face aux exigences du calendrier et à la difficulté de conclure certains dossiers, l’OM revoit sa stratégie. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang apparaît comme une solution plus accessible que Matthis Abline, initialement ciblé pour 15 M€. Un changement de cap stratégique qui pourrait bien remodeler l’attaque olympienne.

Selon Walid Acherchour , la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang est plus abordable financièrement que celle qui envoyait Matthis Abline sur la Canebière. « Je pense qu’Aubameyang, ce n’est pas le profil d’un Paixao ou d’un Fofana. S’ils ont fait Aubameyang, c’était un peu l’idée de Matthis, sauf que Matthis Abline, c’était trop cher. Ils voulaient un joueur qui pouvait jouer un peu à gauche et numéro 9. À la base, ils étaient sur 15 M€ avec Abline, mais comme le prix est tellement compliqué pour l’OM, ils vont sur une opportunité de marché », a-t-il expliqué au micro de L'After Foot.

Aubameyang à l’OM, une bonne idée ?

L’OM avait ciblé Matthis Abline, polyvalent à la fois sur le côté gauche et en pointe, mais son prix trop élevé, aux alentours de 15 M€, a finalement conduit le club à chercher une alternative plus abordable. Le retour d’Aubameyang, qui avait réalisé une saison exceptionnelle lors de son premier passage à Marseille (30 buts et 11 passes décisives), serait un atout majeur pour l’équipe. L’attaquant gabonais incarnerait une solution expérimentée et efficace pour épauler Gouiri dans la lutte sur tous les fronts.