15M€ : Le transfert choquant à l’OM !

Avec déjà 3 recrues au compteur, l’OM compte bien faire augmenter ce total d’ici la clôture du mercato estival. D’autres renforts sont donc attendus à Marseille et le prochain pourrait bien être Timothy Weah. Aujourd’hui à la Juventus, l’Américain formé au PSG serait tout proche de rejoindre l’OM dans le cadre d’une opération à 15M€. Un transfert qui ne manque pas de choquer Daniel Riolo.

La saison prochaine, l’OM va disputer la Ligue des Champions. Forcément, pour affronter ces nombreux rendez-vous, le club phocéen a besoin de se renforcer quantitativement. Ça a déjà commencé avec les arrivées de CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes . Une liste qui risque de s’allonger au cours des semaines à venir. Pour amener encore du sang neuf au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi , l’ OM regarde notamment du côté de la Juventus , étant tombé sous le charme de Timothy Weah . Formé au PSG , l’Américain pourrait ainsi imiter Adrien Rabiot et rejoindre le grand rival.

« Personne ne se souvient d’un match de lui, d’un moment »

Entre Timothy Weah et l’OM, cela serait très bien engagé. En effet, selon les derniers échos, l’Américain serait plus proche que jamais de rejoindre le club phocéen en provenance de la Juventus dans le cadre d’une opération à 15M€. Réagissant à cette recrue annoncée pour l’OM, Daniel Riolo a fait part de son grand étonnement au micro de L’After Foot : « Je ne sais pas trop ce qu’ils veulent en faire. Et surtout pour 15M€ vu ce qu’il a déjà donné. Je trouve que c’est un joueur qui n’a aucune référence. Personne ne se souvient d’un match de lui, d’un moment. Il y a 2-3 fulgurances dans une saison. Il arrive toujours à décrocher des contrats intéressants le mec ».