150M€ : Deux gros renforts pour Mbappé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison compliquée, le Real Madrid va tenter de se renforcer cet été. Après des années de succès, Carlo Ancelotti devrait laisser sa place à Xabi Alonso l’été prochain. Un gros changement pour Kylian Mbappé et les siens, qui pourraient également voir débarquer le phénomène Florian Wirtz, extrêmement convoité depuis plusieurs semaines.

Le mercato estival pourrait réserver de belles surprises. Cet été, plusieurs joueurs risquent d’être extrêmement convoités, et du côté du Real Madrid, on a déjà plusieurs pistes en tête. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Merengue lorgnent activement William Saliba, faisant partie des meilleurs défenseurs du monde. Le roc d’Arsenal pourrait donc rejoindre son ami Bondynois Kylian Mbappé.

Xabi Alonso au Real Madrid ?

Surtout, le Real Madrid devrait connaître un séisme avec le départ de Carlo Ancelotti. En effet, le tacticien italien devrait atterrir sur le banc de la sélection brésilienne alors que du côté de Florentino Perez, on a fait de Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) la priorité pour palier le départ de l’Italien. Avec l’arrivée de l’Espagnol, Kylian Mbappé et les siens pourraient également accueillir un certain Florian Wirtz. Le génie allemand, dont le prix a été fixé entre 110M€ et 150M€ par le Bayer Leverkusen plaît beaucoup aux « Blancos » selon Relevo.

Florian Wirtz prêt à le suivre ?

Le média ibérique précise cependant qu’à l’heure actuelle, le Bayern Munich mène la danse pour la signature du crack né en 2003. L’arrivée de Xabi Alonso à Madrid peut-elle relancer l’avenir de Wirtz, bien parti pour poursuivre sa carrière en Bavière ?