100M€ : Un mercato de folie annoncé au Paris FC !

A l’issue de son match nul à Martigues ce vendredi soir (1-1), le Paris FC a validé sa montée en Ligue 1, 47 ans après sa dernière saison dans l’élite du football français. Une excellente nouvelle pour le club parisien, qui à en croire l’Equipe, a prévu du lourd pour son mercato estival.

Le PSG ne sera plus l’unique club parisien en Ligue 1 la saison prochaine. Alors que le Paris FC a fait match nul à Martigues ce vendredi soir, le FC Metz a permis aux Parisiens d’accéder à la promotion en ne parvenant pas à battre Rodez (3-3). Une excellente nouvelle pour le club historique de l’est parisien, qui va remonter en première division après 47 ans dans les échelons inférieurs du football français.

« Je suis fier pour ma famille, fier pour Paris »

A la tête du PFC depuis novembre dernier, Antoine Arnault s’est félicité de cette promotion : « Je suis fier pour ma famille, fier pour Paris. Ça faisait tellement longtemps qu’il n’y avait pas eu deux clubs de Ligue 1 à Paris. Il faut souligner le travail de Pierre Ferracci et de ses équipes. Nous, on a débarqué, on a un peu profité de ce qui existait déjà », a lâché ce dernier en zone mixte vendredi soir.

100M€ de budget et huit recrues cet été ?

A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le Paris FC débarque en Ligue 1 non pas sans une certaine ambition sur le mercato estival. Le budget devrait se situer entre 70M€ et 100M€, alors que huit recrues sont attendues cet été, avec des profils adaptés à la Ligue 1.