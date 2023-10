100M€, le PSG prêt à une nouvelle folie ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a misé une petite fortune sur Randal Kolo Muani. Le Français a débarqué à Paris pour plus de 90M€. Mais cette somme pourrait très vite être éclipsée par une nouvelle folie du club de la capitale. En effet, ce dernier aurait le milieu de terrain Florian Wirtz dans le viseur, mais ce transfert pourrait avoisiner les 100M€.

Le PSG a recruté plus d'une dizaine de joueurs cet été. Cela a donc coûté beaucoup d'argent au club de la capitale. Paris a par exemple mis la main sur Randal Kolo Muani dans les tout derniers instants du mercato, contre la coquette somme de 95M€. Un montant qui fait du Français le troisième joueur le plus cher, jamais recruté par le champion de France, derrière Neymar, et Kylian Mbappé.

100M€ pour Florian Wirtz ?

Bien que cela soit tout récent, Randal Kolo Muani pourrait être rapidement battu, et devenir quatrième de ce classement. En effet, d'après les informations de Mundo Deportivo , le PSG serait très attentif à la situation du milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Le joueur serait évalué à environ 100M€. Un prix conséquent, mais ce dernier est déjà considéré comme l'un des plus gros cracks au monde.

Il dit oui au PSG, tout a changé pour lui https://t.co/TsTLARMlio pic.twitter.com/njOOZS2eF9 — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Le Bayern Munich et le FC Barcelone sont aussi sur Wirtz