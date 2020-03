Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato – Real Madrid : Une nouvelle piste à 80 millions ?

Publié le 6 mars 2020 à 5h50 par La rédaction

En quête de renforts pour son entrejeu, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur ce joueur du Napoli, évalué à 80 millions d'euros.

Fabian Ruiz est décidément très courtisé. Redevenu un milieu de terrain de classe mondiale du côté de l’Italie après un début de saison compliqué, Fabian Ruiz a tapé dans l’oeil de Zinédine Zidane, qui souhaiterait l’attirer du côté du Real Madrid la saison prochaine. Cependant, le président Napolitain Aurelio De Laurentis sent bien que son joyau espagnol est en train d’exploser, et souhaite prolonger son contrat. Un contrat avec une clause libératoire fixée à 180 millions d'euros…

La clause de départ abandonnée

Les négociations pour le nouveau contrat de Fabian Ruiz avancent bien, selon le Corriere Dello Sport . Cependant, il se murmure que la clause de départ de 180 millions d'euros aurait été abandonnée, ce qui serait une bonne nouvelle pour les Madrilènes. Une clause de 70 à 90 millions d'euros serait à l’étude pour le contrat de Fabian, ce qui est un montant tout à fait abordable pour le géant Madrilène. Si le Real parvenait à faire signer Fabian, plusieurs joueurs pourraient en pâtir. En effet, James Rodriguez est déjà plus que jamais sur le départ, et souhaiterait quitter Madrid au plus vite. Mais d’autres joueurs, comme Luka Modric, pourraient plier bagage l’été prochain, à cause de l’émergence de Federico Valverde ; un départ qui pourrait être accéléré par l’arrivée de l’actuel milieu de terrain du Napoli. Un deal que Zinédine Zidane souhaiterait finaliser avant l’Euro, car Fabian pourrait bien gagner encore en valeur marchande s’il participe au tournoi et réalise de bonnes performances.

Le Barça en concurrence