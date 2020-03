Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros transfert de l’été déjà calé ?

Publié le 5 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Alors que l’Olympique de Marseille doit obligatoirement dégraisser son effectif pour la saison prochaine afin d’équilibrer ses comptes, le gros transfert de leur été serait peut-être déjà calé.

L’été sera mouvementé du côté de Marseille. Alors que Frank McCourt doit absolument absorber ce qui s’avère être le plus gros déficit du football français, une grosse vente doit être bouclée dès l’été prochain du côté de l’OM. Et c’est le nom de Morgan Sanson qui revient le plus souvent dans les rumeurs de départ pour l’été prochain.

Plusieurs offres

Comme révélé par le10sport.com , plusieurs clubs avaient d’ores et déjà transmis une offre l’été dernier. En effet, l’AC Milan s’était intéressé de très près au milieu de terrain marseillais, mais les Rossoneri n’avaient formulé qu’une offre orale, bien inférieure aux 30 millions d’euros demandés par la direction de l’OM. Wolverhampton avait également fait savoir qu’ils étaient prêts à aligner 40M sur la table, bonus compris, pour attirer Morgan Sanson du côté de la Premier League. Mais cet hiver, c’est bel et bien West Ham qui a dégainé en premier, en faisant parvenir une offre aux dirigeants de l’OM. Située entre 25 et 30 millions, l’offre n’a pas aboutie, Jacques-Henri Eyraud décidant de ne pas y donner suite.

Une bonne saison et puis s’en va ?