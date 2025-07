Mbappé provoque un malaise à 230M€ !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Lors de son arrivée au Santiago Bernabeu, l'international français a paraphé un bail de cinq saisons à hauteur de 15M€ annuels. De surcroit, Kylian Mbappé touche une prime à la signature d'environ 8M€ par an. Alerté par la somme XXL touchée par son coéquipier, Vinicius Jr voudrait être logé à la même enseigne. Une requête refusée par la direction du Real Madrid.

