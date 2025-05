Masterclass de Luis Enrique : Fake news au PSG !

Cette saison, Luis Enrique a tenté un coup au PSG. L’entraîneur espagnol a décidé d’aligner Ousmane Dembélé au poste de faux numéro neuf, ce qui s’est révélée être une idée de génie. Toutefois, ce n’est pas la première fois que le Français est essayé dans cette position, puisqu’il a révélé connaître ce poste depuis ses débuts en pro.

Après une première saison contrastée, Ousmane Dembélé s’est définitivement imposé comme le leader du PSG . Le Français compte déjà 33 buts toutes compétitions confondues et il espère pouvoir encore faire grimper ce total samedi soir. Le champion du monde a augmenté son niveau et cela a été rendu possible par Luis Enrique .

Ousmane Dembélé connaissait déjà le poste de numéro neuf

Alors qu’Ousmane Dembélé n’était pas très efficace dans la finition, Luis Enrique avait eu l’idée de le replacer au poste de faux numéro neuf. Cela s’est avéré être un grand succès, mais en conférence de presse, l’attaquant a affirmé qu’il connaissait déjà ce rôle, notamment depuis ses débuts chez les professionnels. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Avec Luis Enrique, j'ai toujours eu sa confiance. Sur la position de 9, je la connais depuis que j'ai débuté en pro. Le coach me laisse beaucoup de libertés. J'essaie de créer du déséquilibre chez l'adversaire. Il faut les rendre fous. Je me suis bien adapté. » Selon toute vraisemblance, l’ancien Barcelonais devrait encore une fois être titularisé à ce poste par Luis Enrique samedi soir et il devrait être entouré de Khvicha Kvaratskhelia et de Bradley Barcola.