Foot

Malgré Jordi Alba, l’Espagne tombe de haut avant le Mondial

Publié le 24 septembre 2022 à 22h47 par La rédaction mis à jour le 24 septembre 2022 à 22h49

Ce samedi, l’Espagne a eu l’occasion de se tester avant la Coupe du monde en affrontant la Suisse, qui sera également présente au Qatar. Et la Roja s’est inclinée à domicile (1-2) face aux tombeurs des Bleus à l’Euro 2020.