Foot - Maroc

Avant le Mondial, Hakimi et Ziyech frappent fort avec le Maroc

Publié le 23 septembre 2022 à 23h02 par La rédaction mis à jour le 23 septembre 2022 à 23h02

Placé dans le groupe de la Belgique, de la Croatie et du Canada pour la Coupe du monde, le Maroc a réussi un match plein pour battre le Chili d'Alexis Sanchez et d'Arturo Vidal. Une victoire de prestige pour l'équipe d'Hakim Ziyech et de Walid Regragui, qui avait pris la succession de Vahid Halihodzic.

Le Maroc fait le plein de confiance avant la prochaine Coupe du monde. Qualifiés et placés dans le groupe du Canada, de la Belgique et de la Croatie, les hommes de Walid Regragui ont battu le Chili d'Alexis Sanchez et d'Arturo Vidal (2-0). Les buts marocains ont été inscrits par Sofiane Boufal et Abdelhamid Sabiri. A noter qu'Achraf Hakimi, le joueur du PSG a disputé cette rencontre sur le côté droit de la défense. Une victoire de prestige pour le Maroc, qui enregistrait le retour d'Hakim Ziyech ce vendredi.