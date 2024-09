«Lors des classiques, il était clairement pour l’OM» : La trahison préméditée de Rabiot contre le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis la fin de son contrat à la Juventus, Adrien Rabiot est proche de rejoindre l’OM. Les deux parties sont en négociations avancées et pourraient officialiser leur nouvelle union durant la semaine. Un choix qui peut étonner alors que l’international français a été formé au PSG, mais à en croire certains de ses anciens coéquipiers, sa sympathie pour le club phocéen ne date pas d’hier.

Coup de tonnerre à Marseille ! Formé au PSG et aujourd’hui sans club, Adrien Rabiot est proche de s’engager à l’OM. Un dossier ouvert il y a plusieurs semaines par Pablo Longoria et ses équipes en passe d’être bouclé selon RMC ou encore L’Équipe. Un énorme coup de la part du club phocéen qui a séduit l’international français, prêt à faire des efforts financiers pour signer. Forcément, la nouvelle risque de ne pas passer auprès de très nombreux supporters du PSG.

« Il était à fond derrière eux »

Certaines vieilles connaissances d’Adrien Rabiot ne risquent toutefois pas d’être surprises par ce choix. En 2019, des anciens coéquipiers du milieu de terrain avaient en effet révélé sa sympathie pour l’OM durant sa jeunesse auprès de So Foot. « Il était à fond derrière eux », révélait à cette époque Jacky Locko, qui a côtoyé Rabiot du côté de l'US Créteil Lusitanos. « Lors des classiques, il était clairement pour l’OM », confirmait Abdelhak Benaniba, un autre de ses anciens partenaires dans la région parisienne où a évolué l'international tricolore entre 2001 et 2003.

Une histoire tumultueuse avec le PSG

Cela n’a pas empêché Adrien Rabiot de rejoindre le PSG en 2010, avant de signer son premier contrat professionnel deux ans plus tard. L’aventure se terminera brusquement à l’été 2019, avec la fin de contrat de l’international français qui avait été écarté de l’équipe première durant toute la seconde partie de saison après son refus de prolonger. Avec cette arrivée à l’OM, Rabiot prendrait alors sa revanche sur son club formateur.