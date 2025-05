«Loin des emmerdes», Pierre Ménès quitte tout après le scandale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2021, Pierre Ménès était accusé d’agressions sexuelles par la journaliste de Canal + Marie Portolano. Condamné en avril 2023, l’ancien consultant de la chaîne cryptée tente désormais de vivre une fin de vie paisible en réalisant des vidéos sur YouTube depuis la Baule. En s’installant en bord de mer, ce dernier a fait le choix de s’éloigner de ses anciens soucis à Paris.

En 2021, la journaliste de Canal + Marie Portolano dévoilait son documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Dans un extrait d’abord coupé par la chaîne cryptée, cette dernière témoigne du moment où Pierre Ménès lui avait soulevé sa jupe. Accusé d’agression sexuelle, le consultant star du Canal Football Club a rapidement connu la descente aux enfers.

Pierre Ménès condamné pour agression sexuelle

Suspendu par Canal +, Pierre Ménès a également vu sa voix être supprimée du jeu vidéo FIFA. Deux ans après ces sombres révélations de Marie Portolano, le journaliste a été jugé coupable par le tribunal correctionnel de Paris, qui en avril 2023, l’a finalement condamné à deux mois de prison et à une peine complémentaire d’inéligibilité. Désormais, Pierre Ménès commente toujours l’actualité footballistique depuis sa chaîne YouTube « Pierrot le Foot ». Au sein de cette dernière, il explique comment avoir quitté Paris pour s’installer à la Baule avec sa compagne lui avait fait du bien.

« C’est la meilleure décision de ma vie »

« Ça fait maintenant plus de deux ans (…) qu’on est venu s’installer dans la région de La Baule avec Melissa (sa compagne, ndlr). C’est la meilleure décision de ma vie. Je suis apaisé. On dit loin des yeux, loin du cœur. J’ai envie de dire : ‘loin des emmerdes, moins d’emmerdes’. Ça peut être con mais c’est un peu comme ça que je ressens les choses. Avec mes difficultés à me déplacer avec mon genou, c’est vrai que mes venues à Paris se sont extrêmement raréfiées ces derniers mois. Mais ça ne me manque pas », a ainsi confié Pierre Ménès.