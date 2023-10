RC Lens : Problème pour ce crack, il donne la solution

Hugo Chirossel

Cet été, le RC Lens s’est attaché les services du prometteur Abdukodir Khusanov, qui s’est engagé pour cinq ans. Mais le jeune défenseur central âgé de 19 ans ne parle qu’ouzbek et russe. Une barrière de la langue qui visiblement ne pose pas de problème aux Sang et Or, en témoignent les propos de Franck Haise à ce sujet en conférence de presse.

Âgé de seulement 19 ans, Abdukodir Khusanov est arrivé cet été au RC Lens, où il s’est engagé jusqu’en juin 2027. Originaire d’Ouzbékistan, le défenseur central a également évolué en Biélorussie, mais il a la particularité de ne pas maîtriser l’anglais et ne parler qu’en ouzbek et en russe. Ce qui ne semble pas inquiéter Franck Haise, qui pourrait d’ailleurs le titulariser pour la deuxième fois ce dimanche dans le derby face au LOSC.

Le RC Lens a trouvé son nouveau buteur, c’est validé ! https://t.co/b8QpxYQDNt pic.twitter.com/foCkInr5rZ — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

«Des fois il n’y a pas besoin de verbal»

« Quand on connaît bien les principes, quand on les a assimilés, et qu’on est en contact visuel notamment avec des joueurs proches de soi, des fois il n’y a pas besoin de verbal. Avec le non verbal, on peut faire un certain nombre de choses, surtout quand les idées sont assez claires », a déclaré l’entraîneur du RC Lens, samedi en conférence de presse. Franck Haise a également expliqué qu’un traducteur était présent en quotidien pour aider Abdukodir Khusanov.

«Il connait l’essentiel»