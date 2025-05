Officiel : Le RC Lens annonce une opération à 27M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mercredi, le RC Lens et la mairie de la ville ont officialisé dans un communiqué un accord pour le rachat du stade Bollaert-Delelis par le club. Les Sang et Or ont dépensé 27M€ afin de devenir les propriétaires de leur stade, alors qu’il était estimé à un peu plus de 54M€.

Présent dans l’After Foot sur RMC le 7 avril dernier, Joseph Oughourlian avait exprimé son souhait de racheter le stade Bollaert-Delelis. « L’achat du stade est bouclé », avait fait savoir le président du RC Lens, une opération qui a été officialisée ce mercredi. Si le président des Sang et Or avait alors évoqué un montant de 40M€, c’est finalement contre 27M€ qu’il est devenu le propriétaire de son stade.

« Garantir l'avenir de notre club de cœur » C’est ce qu’a précisé la mairie de Lens dans un communiqué, en raison de divers prêts, clauses et décotes. « L'accord de cession repose sur une vision claire et sur un objectif partagé : garantir l'avenir de notre club de cœur, l'accompagner dans son développement, et répondre aux enjeux de notre ville. C'est le choix que nous faisons avec responsabilité, avec exigence, et surtout avec une vision d'avenir pour Lens, pour ses habitants », a réagi Sylvain Robert, maire de Lens.