L’entraîneur du RC Lens le punit, le vestiaire monte au créneau

Thibault Morlain

Impérial en Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens a beaucoup de mal dans ce nouvel exercice. Les Sang et Or galèrent en championnat et le dernier résultat obtenu par au Havre le montre. Alors que cela s’est terminé sur un score nul et vierge (0-0), Franck Haise n’était pas content de la performance de ses joueurs, au point d’ailleurs de sortir Andy Diouf dès la mi-temps. Une punition pour le milieu de terrain qui peut compter sur le soutien de ses coéquipiers à Lens.

Pointant en bas de tableau de la Ligue 1, le RC Lens n’est plus la machine bien huilée qui brillait la saison dernière dans le championnat de France. Des problèmes qu’on a pu à nouveau voir lors de la rencontre face au Havre. Si les Sang et Or pensaient arracher la victoire dans le temps additionnel, le but de Florian Sotoca a été annulé et cela s’est finalement terminé sur un triste 0-0.



« Il faut dire les choses, il n'a pas été très bon »

Titulaire pour cette rencontre entre Le Havre et le RC Lens, Andy Diouf n’a lui disputé que 45 minutes. Recruté à l’intersaison pour venir pallier le départ de Seko Fofana, le milieu de terrain lensois a du mal et face au HAC, il a donc cédé sa place à la mi-temps. Une punition de la part de Franck Haise qui a d’ailleurs expliqué après la rencontre à propos de son choix pour Diouf : « C'est un choix. C'est rarement uniquement tactique à la pause. J'aurais pu faire d'autres choix. Il faut dire les choses, il n'a pas été très bon ».

« Le coach sort Andy, mais il aurait aussi pu sortir d’autres joueurs »