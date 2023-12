Le constat accablant du vestiaire du RC Lens

Arnaud De Kanel

Le RC Lens patine. Pénible vainqueur de l'OL la semaine passée, le club artésien a été stoppé par Montpellier (0-0) vendredi en ouverture de la 15ème journée de Ligue. Une prestation qui n'a pas plu à Franck Haise ainsi qu'à son capitaine Brice Samba. Le portier tricolore attend une réaction de ses coéquipiers.

Comme en début de saison, le RC Lens a déçu vendredi soir sur la pelouse de Montpellier. Les Sang et Or ont concédé le match nul face à une équipe héraultaise pourtant en manque de confiance et qui restait sur une très mauvaise série. C'est un véritable coup d'arrêt pour les Lensois, eux qui recevront le FC Séville en Ligue des champions la semaine prochaine.

«Il faut faire mieux»

A l'instar de Franck Haise, Brice Samba a regretté la prestation livrée par ses coéquipiers. Il pointe du doigt une certaine timidité dans l'exécution des actions. « On était timide. On n’a pas pris nos initiatives. Pour gagner ce genre de match, il faut le petit truc en plus. Je ne dirais pas que c’est un bon point, mais on en prend un à l’extérieur… Je reste frustré. Si on doit en attendre plus du RC Lens ? Bien sûr, quand on est une équipe qui joue la Ligue des Champions, il faut faire mieux. Cela fait trois 0-0 à l’extérieur. Les blocs sont plus bas et dans ce genre de situation il faut ce petit truc en plus qui nous manque », a déclaré le portier au micro de Prime Vidéo . Il espère voir un autre visage face à Séville.

«On va essayer de se donner a fond»