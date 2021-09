Foot - RC Lens

RC Lens : Clauss interpelle Didier Deschamps !

Publié le 17 septembre 2021 à 11h07 par La rédaction mis à jour le 17 septembre 2021 à 11h26

Jonathan Clauss entame une seconde saison avec le RC Lens en étant titulaire. Il a envoyé un message au sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.