Après l'exploit, il annonce du lourd au RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le RC Lens a dignement célébré le retour de la Ligue des champions au Stade Bollaert, en fusion pour l'occasion. Les Sang-et-Or ont effectivement dominé Arsenal, après avoir pourtant été mené au score (2-1). Un match exceptionnel que Daniel Riolo a tenu à mettre en valeur. Le journaliste de RMC a vécu l'une des plus belles soirées européennes d'un club français depuis quelques années.

Quel retour ! Le Stade Bollaert retrouvait la Ligue des champions pour un choc contre Arsenal. Et le RC Lens a fait chavirer son enceinte et ses supporters en dominant les Gunners qui avaient pourtant ouvert le score. Mais Adrien Thomasson et Elye Wahi ont permis aux Sang-et-Or d'inverser la tendance. Et Daniel Riolo ne tarit pas d'éloges pour les Lensois.

Riolo applaudit le RC Lens

« Tout a été absolument formidable. On a l’habitude de le dire à Lens, ça semble un peu rébarbatif de répéter ça tout le temps, mais honnêtement, ce soir, c’était fou. Dans toutes les tribunes, il y avait une ambiance de folie, et ça se termine en plus par une victoire. Personne ne voyait Lens battre Arsenal ce soir », lance le journaliste de RMC au micro de l' After avant de classer cette soirée dans le Top 5 de celles qu'il a vécues depuis qu'il officie dans cette émission en 2006.

«Il y a plein de choses qui sont extrêmement positives»