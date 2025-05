Paris FC : Mercato de folie annoncé, le vestiaire balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Quelques mois après l'arrivée de la famille Arnault aux manettes, le Paris FC a obtenu sa montée en Ligue 1. Pour rester longtemps dans cette division et s'imposer, la direction devra consentir un effort financier en ce qui concerne le recrutement. Cette agitation autour du club ne perturbe aucunement les membres actuels du vestiaire.

Le Paris FC va tenter de se faire une place parmi les cadors du championnat de France. Pour cela, le club devra se renforcer durant le mercato en s’appuyant sur la fortune de la famille Arnault et sur l’expertise du groupe Red Bull. Il y a quelques jours, Antoine Arnault avait délivré un message très positif en ce qui concerne l’engouement autour du Paris FC.

Arnault annonce la couleur

« Les joueurs comme les sponsors vont vouloir venir à Paris. Paris est très attirant. Il y a déjà plein d’agents qui nous ont écrit pour nous dire que leur joueur voulait venir » avait confié le patron du club parisien à Téléfoot.

« Il faut ramener des joueurs qui vont apporter un plus »

Défenseur du Paris FC, Moustapha Mbow ne craint pas cette période estivale, encore moins la concurrence qui pourrait se créer à son poste. « Moi, je n’ai pas peur de la concurrence. J’espère même qu’ils vont ramener des bons joueurs, car cela fait avancer. Il faut ramener des joueurs qui vont apporter un plus, mais on a déjà un bon effectif. Sinon, on ne serait pas monté » a-t-il lâché à Foot Mercato.