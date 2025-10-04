Paris FC : Ça part au clash avec les journalistes !

Président du Paris FC jusqu'à la fin de la saison prochaine, Pierre Ferracci a perdu du pouvoir ces derniers mois après l'arrivée de la famille Arnault. Son fils François a été remplacé au poste de directeur sportif fin septembre et L'Equipe s'est intéressé à son avenir, lui qui briguerait une place dans les instances françaises. Une information totalement démentie par le principal intéressé.
Nouveau venu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC compte bien s'y éterniser. Depuis quelques mois, le club peut compter sur le soutien de ses nouveaux actionnaires, la famille Arnault, qui commence de plus en plus à prendre le pouvoir. De quoi obliger Pierre Ferracci à se positionner sur son départ et son avenir dans le football ? Lors de la victoire de son équipe face à Lorient vendredi, il a tenu à clarifier la situation.
Pierre Ferracci en colère contre L'Equipe
Vendredi matin, le journal L'Equipe a dévoilé un article dans lequel on apprend que Pierre Ferracci se tournerait vers la FFF ou les instances dirigeantes de la LFP. Pourtant l'homme de 73 ans a nié en direct au micro de Ligue1+. « Il faut éviter de me prêter des objectifs ailleurs, comme l'ont fait vos confrères de L'Équipe, je ne suis ni candidat à la présidence de la FFF, ni à la présidence du directoire de la Ligue quand la réforme arrivera, je joue mon rôle, je souhaite que la Ligue soit un succès et on fait tout pour, et je souhaite que le projet de loi au Parlement passe le plus vite possible » affirme-t-il.
Pierre Ferracci dénonce « des sornettes, des élucubrations »
Président du Paris FC, Pierre Ferracci ne compte pas laisser sa place pour le moment visiblement. Jeudi, il a été battu par Olivier Létang dans la course à la présidence du collège de Ligue 1 par 10 voix contre 7. Une déception qui semblait montrer ses intentions. « Il vaut mieux m'interroger dans ces cas-là, ce que n'ont pas fait vos confrères, c'est un peu pénible, il y a du journalisme qui me paraît de meilleure qualité que d'autres et moi je réponds toujours avec bienveillance à vos collègues, encore faut-il qu'ils m'interrogent quand ils lancent des sornettes, des élucubrations comme ça » lance-t-il encore. L'Equipe a toutefois répondu ce samedi, confirmant les informations déjà révélées et en affirmant que Pierre Ferracci avait bien été contacté.