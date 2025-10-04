Paris FC : Ça part au clash avec les journalistes !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Président du Paris FC jusqu'à la fin de la saison prochaine, Pierre Ferracci a perdu du pouvoir ces derniers mois après l'arrivée de la famille Arnault. Son fils François a été remplacé au poste de directeur sportif fin septembre et L'Equipe s'est intéressé à son avenir, lui qui briguerait une place dans les instances françaises. Une information totalement démentie par le principal intéressé.

Nouveau venu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC compte bien s'y éterniser. Depuis quelques mois, le club peut compter sur le soutien de ses nouveaux actionnaires, la famille Arnault, qui commence de plus en plus à prendre le pouvoir. De quoi obliger Pierre Ferracci à se positionner sur son départ et son avenir dans le football ? Lors de la victoire de son équipe face à Lorient vendredi, il a tenu à clarifier la situation.

Pierre Ferracci en colère contre L'Equipe Vendredi matin, le journal L'Equipe a dévoilé un article dans lequel on apprend que Pierre Ferracci se tournerait vers la FFF ou les instances dirigeantes de la LFP. Pourtant l'homme de 73 ans a nié en direct au micro de Ligue1+. « Il faut éviter de me prêter des objectifs ailleurs, comme l'ont fait vos confrères de L'Équipe, je ne suis ni candidat à la présidence de la FFF, ni à la présidence du directoire de la Ligue quand la réforme arrivera, je joue mon rôle, je souhaite que la Ligue soit un succès et on fait tout pour, et je souhaite que le projet de loi au Parlement passe le plus vite possible » affirme-t-il.