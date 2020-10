Foot - Rennes

Rennes : Nzonzi s'enflamme pour Camavinga !

Publié le 19 octobre 2020 à 9h50 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga va bien découvrir la Ligue des Champions avec le Stade Rennais. Son coéquipier, Steven Nzonzi, n’a pas tari d’éloges sur le jeune international français à l’approche de cette compétition.