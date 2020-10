Foot - Rennes

Rennes : Stéphan se prépare aux grands débuts en Ligue des Champions

Publié le 17 octobre 2020 à 15h40 par La rédaction

Tenu en échec par Dijon, le Stade Rennais a mal négocié sa préparation pour la Ligue des Champions. Mais Julien Stéphan calme le jeu avant de découvrir l'Europe.