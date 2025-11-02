Racisme en plein match de Ligue 1 : Une condamnation officielle tombe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, à l’issue du match nul entre Toulouse et Le Havre (0-0), le coach havrais Didier Digard a accusé le Norvégien Aron Dönnum d’avoir effectué un geste raciste à l’encontre de Simon Ebonog. Des accusations totalement démenties par le TFC, qui a réagi dans la soirée par le biais d’un communiqué.

Un geste déplacé qui fait scandale en Ligue 1 ! Durant la rencontre ayant opposé Toulouse au Havre ce dimanche soir, Aron Dönnum s’est moqué de l’odeur de Simon Ebonog en mimant. Une réaction qui a rendu Didier Digard fou de rage.

Aron Dönnum accusé de racisme Le coach havrais a rapidement condamné cette attitude du Norvégien, l’accusant ouvertement de racisme en conférence de presse d’après-match. Si Aron Dönnum s’est rapidement défendu, le TFC a réagi à ces accusations par le biais d’un communiqué amer dans la soirée. « Le Toulouse Football Club condamne avec la plus grande fermeté les accusations infondées et particulièrement graves portées à l’encontre d’Aron Dønnum, ainsi que l’instrumentalisation du geste en question », écrit le club toulousain sur X.