Racisme en plein match de Ligue 1 : Une condamnation officielle tombe !

Ce dimanche soir, à l’issue du match nul entre Toulouse et Le Havre (0-0), le coach havrais Didier Digard a accusé le Norvégien Aron Dönnum d’avoir effectué un geste raciste à l’encontre de Simon Ebonog. Des accusations totalement démenties par le TFC, qui a réagi dans la soirée par le biais d’un communiqué.
Un geste déplacé qui fait scandale en Ligue 1 ! Durant la rencontre ayant opposé Toulouse au Havre ce dimanche soir, Aron Dönnum s’est moqué de l’odeur de Simon Ebonog en mimant. Une réaction qui a rendu Didier Digard fou de rage.
Aron Dönnum accusé de racisme
Le coach havrais a rapidement condamné cette attitude du Norvégien, l’accusant ouvertement de racisme en conférence de presse d’après-match. Si Aron Dönnum s’est rapidement défendu, le TFC a réagi à ces accusations par le biais d’un communiqué amer dans la soirée. « Le Toulouse Football Club condamne avec la plus grande fermeté les accusations infondées et particulièrement graves portées à l’encontre d’Aron Dønnum, ainsi que l’instrumentalisation du geste en question », écrit le club toulousain sur X.
Le TFC réagit !
« Rien ne saurait justifier de telles allégations, qui portent atteinte à l’intégrité du joueur et à l’image de notre club. Le Club se réserve le droit d’engager toute action nécessaire pour défendre son joueur et la réalité des événements. Le Toulouse Football Club est profondément engagé dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et œuvre quotidiennement pour un football respectueux, inclusif et exemplaire, sur et en dehors des terrains », conclut le communiqué.