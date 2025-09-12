Zidane : Une star du PSG confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais reconnu comme étant le nouveau serial buteur du PSG, Ousmane Dembélé ne sait que trop bien la difficulté d'inscrire un but à ce niveau-là. Et l'attaquant de l'équipe de France confirme d'ailleurs un propos de Zinedine Zidane mettant l'accent sur la complexité du rôle de buteur.

Plus que jamais prétendant au Ballon d'Or, Ousmane Dembélé sort d'une saison 2024-2025 brillante durant laquelle il a tout gagné avec le PSG et inscrit de nombreux buts. Interrogé par Onze Mondial, il est invité à rebondir sur cette phrase prononcée dans le passé par Zinedine Zidane : « La chose la plus dure dans le foot, c’est de marquer ». Et la star du PSG confirme ces dires.

« Zidane ? Je suis complètement d’accord » « Je suis complètement d’accord avec lui. Il a raison, marquer des buts, c'est la chose la plus difficile dans le football. Sinon, si c’était facile, tout le monde serait à 40 buts par saison (il éclate de rires). C'est difficile de marquer des buts. Je partage le point de vue de Zidane, il y a beaucoup de stress quand tu es devant le but », confie Ousmane Dembélé.