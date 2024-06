Zaïre-Emery, Barcola… Le PSG prend une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un joueur du PSG va participer au tournoi olympique cet été. Numéro trois dans la hiérarchie des gardiens de but, Arnau Tenas a reçu l'autorisation de son club pour se rendre avec sa sélection et disputer les prochains Jeux Olympiques à Paris. A contrario, la formation a fermé la porte à Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, actuellement en Allemagne.

Qu'il a été difficile pour Thierry Henry de constituer une équipe compétitive pour participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris, qui débuteront dans un mois. Ces dernières semaines, le sélectionneur olympique a essuyé de nombreux refus, notamment celui du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Les équipes françaises n'ont pas, non plus, joué le jeu. Le LOSC et le PSG ont refusé de libérer leurs joueurs.

Zaïre-Emery et Barcola bloqués par le PSG

Comme indiqué par Bruno Salomon, journaliste pour France-Bleu Paris, le PSG ne souhaitait pas que Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola enchaînent les deux compétitions, à savoir l'Euro et les JO. Or, Didier Deschamps aurait très bien pu se passer des services du milieu de terrain, voire de l'ailier, puisque le premier n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu en Allemagne. « Vous voulez me créer des problèmes ? Il y a un Euro à gagner, je ne peux pas entrer dans ce genre de débat. Vous savez qui est le patron (Didier Deschamps, ndlr). Il faut aller chercher un Euro, ce sont deux joueurs qui n'ont pas trop participé à l’Euro mais c'est long » a répondu Thierry Henry, visiblement agacé.

Un joueur a reçu l'autorisation du PSG

Par contre, le PSG a accepté de libérer l'un de ses joueurs selon Bruno Salomon. Gardien numéro trois derrière Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov, Arnau Tenas a reçu le feu vert de son club. Il devrait donc participer aux prochains entraînements de sa sélection et loupera donc la reprise, prévue le 15 juillet prochain.