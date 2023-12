Une star du PSG en danger, une solution radicale est proposée

Axel Cornic

Un an et demi après son intronisation au poste de titulaire dans les cages, Gianluigi Donnarumma ne fait toujours pas l’unanimité. Pire, puisque le Champion d’Europe est extrêmement critiqué au Paris Saint-Germain et même chez lui en Italie on commence à remettre en question sa légitimité en sélection, alors qu’il est le capitaine de la Squadra Azzurra.

Que se passe-t-il avec Gianluigi Donnarumma ? Le prodige italien est régulièrement critiqué au PSG et cela s’est accentué lors des derniers matchs, avec notamment une expulsion contre Le Havre (0-2) qui n’a en rien arrangé les choses.

Il y a un problème dans les cages

Ainsi, au PSG on se demande s’il ne faudrait pas donner une plus grande place à Arnau Tenas, dont le jeu au pied semble coller beaucoup plus au football prôné par Luis Enrique. Et ce n’est pas tout, puisqu’en Italien on se demande également si Luciano Spalletti ne doit pas écarter Donnarumma au profit de Guglielmo Vicario, qui fait une grosse impression cette saison à Tottenham.

« Une saine rivalité peut faire du bien à Donnarumma »

Pour Giovanni Galli, mettre Gianluigi Donnarumma en concurrence serait un excellent choix. « Une saine rivalité peut faire du bien à Donnarumma. S’il avait une concurrence féroce, il mettrait probablement de côté la superficialité et sa concentration s’élèverait encore plus haut » a expliqué l’ancien de l’AC Milan, du Napoli et de la Fiorentina, au micro de la Rai . « Donnarumma et Vicario sont l’image de celui qui a eu une autoroute devant comme le premier et de celui qui a dû faire la Via Crucis comme le second ».

« On ne peut pas couper les ailes à quelqu’un qui explose comme Vicario »