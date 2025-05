Une star du PSG calme tout le monde !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 31 mai, le PSG va disputer la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan. Une rencontre opposant deux équipes totalement différentes, notamment au niveau de l’expérience des deux effectifs. Pour Vitinha, le fait que les Nerrazzuri soient plus âgés ne leur donne pas l’avantage pour autant. Explications.

« Cette finale de Ligue des Champions, ça représente beaucoup, ça va être le plus grand match de ma carrière jusqu’à maintenant. J’espère qu’il y aura encore plus après mais on ne sait jamais. C’est pour ça qu’il faut tout donner », a ainsi confié le milieu de terrain portugais, qui ne veut pas entendre parler d’équipe plus expérimentée du côté italien.

« Je ne pense pas que ça aura une grande différence »

« Je ne pense pas que ça leur donne un avantage. On a un groupe jeune mais on est arrivé jusqu’ici quand même. Si c’était toujours le groupe le plus expérimenté qui gagnait la C1, on connaîtrait le vainqueur depuis le début. Je ne pense pas que ça aura une grande différence dans ce match là, mais on devra être prêts, l’Inter est une grande équipe, ce sera un match difficile », conclut Vitinha.