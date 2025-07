Une star du PSG attaquée, la belle sortie après le drame

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la grave blessure de Jamal Musiala, Gianluigi Donnarumma n’a pas échappé aux critiques pour sa sortie. Sur ses réseaux sociaux, la star du Bayern Munich a pris la parole pour donner de ses nouvelles et défendre le portier du PSG, qui s’apprête à affronter le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs.

Ce mercredi, la star du Bayern Munich a donné de ses nouvelles et en a profité pour défendre Gianluigi Donnarumma . « C'est touchant de voir à quel point le monde du football peut se rassembler dans des moments comme celui-ci, et je l'apprécie énormément, a confié Musiala , rapporté par L’Équipe. Je voulais dire qu'il n'y a personne à blâmer pour cela, des situations comme celles-ci arrivent. Je vais simplement profiter de cette période pour retrouver ma force et mon énergie positive. »

« Il m’a envoyé un message pour me dire qu’il était secoué et qu’il ne l’avait pas fait exprès »

Un message qui sera le bienvenu pour Gianluigi Donnarumma, défendu par son agent en début de semaine. « C’est une question de dixièmes de seconde. Il suffit d’un instant pour que l’arrêt se transforme en faute sur penalty. Gigio a attrapé le ballon en premier et n’a pu éviter le tacle. Il est injuste de penser qu’il voulait faire du mal à Musiala qui, nous l’espérons, se rétablira le plus vite possible pour revenir plus fort qu’avant, a confié Enzo Raiola, dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. Gigio est un gars très sensible. Il n’aurait pas supporté la scène et il a préféré s’éloigner pour laisser les médecins s’occuper de Musiala du mieux qu’il pouvait. Une fois dans les vestiaires, il a même allumé son téléphone. Au cours des nombreuses années où nous avons travaillé ensemble, il n’a jamais fait cela. Il l’éteint généralement une heure avant le coup d’envoi pour se concentrer sur le match et le rallume après le match. Cette fois, il m’a envoyé un message pour me dire qu’il était secoué et qu’il ne l’avait pas fait exprès. »