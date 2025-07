Le PSG annonce deux «tops joueurs» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre le Real Madrid, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse et a notamment été interrogé sur la comparaison entre Trent Alexander-Arnold et Achraf Hakimi. Mais comme à son habitude, l'entraîneur du PSG parle uniquement de ses joueurs, et s'enflamme notamment pour ses latéraux.

Le choc entre le PSG et le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs sera l'occasion de voir s'affronter plusieurs grands joueurs. Le retrouvailles avec Kylian Mbappé seront notamment scrutées de près, mais il faudra également suivre le match dans le match entre Trent Alexander-Arnold et Achraf Hakimi, deux joueurs présentés comme les références à leur poste. Mais comme à son habitude, Luis Enrique se concentre uniquement sur ses joueurs et s'enflamme pour l'international marocain, sans oublier Nuno Mendes.

Luis Enrique s'enflamme pour Hakimi et Mendes « Je n’aime pas trop comparer les joueurs. Ici, il n’y a que des tops joueurs. Hakimi est l’un des meilleurs latéraux droits que j’ai pu entraîner au cours de ma carrière. C’est très positif d’avoir un tel joueur. Je peux aussi parler de Nuno Mendes, un joueur de top niveau. C’est un plaisir de pouvoir les entraîner », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'afficher son impatience à l'idée de défier le Real Madrid.