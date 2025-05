Une star d'Hollywood balance sur le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a totalement changé sa politique sportive et de recrutement. L'ère des strass et des paillettes est révolue dans la capitale, l'idée étant de développer les jeunes joueurs. Et du point de vue de l'opinion publique et notamment à Hollywood, c'était la décision idoine pour le sacre en Ligue des champions.

Ce samedi 31 mai, le Paris Saint-Germain pourrait vivre un moment unique en ses 55 années d'histoire : soulever la Ligue des champions. Déjà qualifiée en 2020 pour la finale de C1 au Final 8 sans supporters à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'institution parisienne va pour la première fois disputer une finale de cet évènement devant un public et 18 000 de ses supporters.

«Le départ de ces superstars a permis l'émergence de jeunes joueurs qui jouent en équipe comme jamais»

Avec ce nouveau projet sportif dénué de grandes stars internationales contrairement à ce qui se faisait auparavant au club, le PSG est ironiquement mieux armé pour aller chercher le Saint-Graal européen d'après Natalie Portman, ou plutôt son fils français Aleph issu de son ancienne union avec Benjamin Millepied. « Le PSG va le faire. L'équipe est meilleure que jamais. Tout ce que je connais sur le football vient de mon fils, et il dit que le départ de ces superstars a permis l'émergence de jeunes joueurs qui jouent en équipe comme jamais auparavant donc je pense que ça va le faire ».

«Si je suis supportrice du PSG ? Bien sûr»

L'actrice israelo-américaine a confirmé son attachement au PSG pendant une interview avec Canal+ à Cannes pour le festival. « Si je suis supportrice du PSG ? Bien sûr ». Reste à savoir si la prédiction de l'actrice oscarisée pour Black Swan se réalisera.