Une star de l’équipe de France recale le PSG et snobe Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé auraient bien aimé être rejoints au PSG par leur ami Marcus Thuram. Néanmoins, l’international français a choisi l’Italie et l’Inter plutôt que le Paris Saint-Germain alors que son contrat au Borussia Mönchengladbach arrivait à son terme. Et à présent, Thuram choisit Lautaro Martinez plutôt que Kylian Mbappé. Explications.

Dans le cadre du dernier mercato et dans l’optique du Paris Saint-Germain de renforcer son secteur offensif, les dirigeants parisiens ont pris en considération l’option Marcus Thuram, qui était devenu agent libre et sur le départ du Borussia Mönchengladbach. Finalement, l’international français a choisi l’Inter et justifiait cette décision dans un entretien accordé à L’Équipe en octobre dernier. « Il faut savoir qu’il y a deux ans, l’Inter m’avait contacté, j’évoluais au poste d’ailier mais eux m’identifiaient déjà comme un 9 ».

«Je ne vais pas définir un choix de carrière en fonction de mes amis»

Mais plus qu’un simple contact de longue date, Marcus Thuram a opté pour l’Inter plutôt que le PSG où ses amis Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani évoluent pour le bien de sa carrière. « Si je veux les voir, je vais en vacances avec eux (sourire). Ma carrière, elle, répond à une logique d’évolution. Je ne vais pas définir un choix de carrière en fonction de mes amis », ajoutait l'attaquant français qui a réalisé une magnifique première partie de saison avec le club lombard.

Mercato - PSG : Mbappé fait peur au Real Madrid ? https://t.co/Rmz5kqjleU pic.twitter.com/K8zLCmbdFJ — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Lautaro Martinez, meilleur attaquant du monde devant Kylian Mbappé pour Thuram