Une révolution se met en place au PSG, « il y a urgence »

À la recherche d’un stade plus grand que le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va candidater à l’appel d’offres lancé par l’État pour vendre l’enceinte du Stade de France. Si le dossier n’a pas encore été déposé, une tête du football français espère qu’il le sera rapidement pour le bien du PSG.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain est en quête d’un stade plus spacieux. Après avoir essuyé le refus de la mairie de Paris concernant un rachat du Parc des Princes pour l'agrandir, les investisseurs qataris envisagent d'obtenir le Stade de France pour l’été 2025. En effet, l’État est vendeur et a fixé son prix à 647M€. Un lourd investissement qui permettrait au PSG d’acquérir plus de recettes dans un stade pratiquement deux fois plus grand que le Parc des Princes (80 698 places).

Dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC , Pascal Dupraz est revenu sur l’intérêt du PSG pour le Stade de France : « Il est urgent pour le PSG d’avoir des recettes supplémentaires. (…) Par rapport aux grands clubs européens, le Paris Saint-Germain avec ses 48 000 places dans ce magnifique écrin qu’est le Parc des Princes, si vieux soit-il, ça fait tache par rapport à des enceintes comme l’Allianz Arena au Bayern dernièrement visité par le Paris Saint-Germain où c’est 75 000 places , affirme l’ancien entraîneur de Toulouse. Donc il y a urgence que le PSG se dote d’un stade de grande envergure. Après, je ne suis pas Parisien, je ne sais pas si le président du PSG a vraiment envie de faire plaisir aux supporters ».

