Une révolution est réclamée au PSG, «ce serait une fierté»

Ancien joueur du PSG, Kingsley Coman s'est prononcé sur l'actualité du PSG et notamment sur le parcours de Presnel Kimpembe. Très proche du défenseur central, l'ailier du Bayern Munich réclame du changement au sein du club parisien. Il estime que l'international français mérite de porter le brassard de capitaine à son retour sur les terrains.

Eloigné des terrains jusqu'à l'automne en raison d'une rupture du tendon d'Achille, Presnel Kimpembe a vécu une année galère sous le maillot du PSG. Mais dans ces temps difficiles, le défenseur central peut compter sur le soutien de ses amis, notamment celui de Kingsley Coman.

« Ce serait top de voir Presnel capitaine tout le temps au PSG »

Resté proche de Kimpembe, le joueur du Bayern Munich a tenu à lui rendre hommage. Pour Coman, le défenseur central mérite, amplement, de porter le brassard de capitaine du PSG. « Je ne suis pas impartial, il y a l'amitié qui parle, mais ce serait top de voir Presnel capitaine tout le temps au PSG, même s'il l'a été plein de fois. Pour moi ce serait une fierté » a confié l'international français. Pour lui, cela va au-delà d'une simple amitié.

« Presnel capitaine ça me parle plus »