Une recrue critiquée, le boss du PSG monte au créneau

Thibault Morlain

Face à Newcastle, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul, arrachant ce résultat au bout du temps additionnel. Mais tout aurait pu être différent si Bradley Barcola n’avait pas raté de nombreuses occasions après être entré en jeu. Des échecs qui ont valu à la recrue du PSG de très nombreuses et violents critiques, mais Barcola a pu compter sur le soutien de Nasser Al-Khelaïfi.

Si le PSG a encore son destin entre ses mains pour rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la qualification aurait déjà pu être acquise s’il avait gagné face à Newcastle. Mais encore fallait-il ne pas autant rater devant les buts de Nick Pope. Bradley Barcola a d’ailleurs été le symbole de ces échecs à répétition. Entré en cours de match, l’attaquant du PSG a multiplié les gros ratés face au gardien des Magpies.

« Il n’a qu’à jouer la Youth League »

Il n’en fallait pas plus pour déclencher la colère de Daniel Riolo. En effet, après la rencontre, au micro de RMC , il avait alors dézingué Bradley Barcola, balançant : « On est en Ligue des Champions, ce n’est pas un gamin. Il doit mettre les buts quand il y a des occasions. C’est tout. Arrêtez d’être indulgents. Le mec a 6 mois de compétition dans sa vie, il n’a qu’à jouer la Youth League ou les matchs de championnat. Il ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Si ça va trop vite pour lui, il reste sur le banc et il regarde les autres. Ses rentrées en championnat, il n’est pas au niveau ».

Al-Khelaïfi au secours de Barcola