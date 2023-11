Une piqûre de rappel pour Mbappé au PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été rappelé à l’ordre par Luis Enrique début novembre en raison de son apport moindre en dehors des buts et dans le jeu du PSG. Le champion du monde tricolore le savait avant la sortie médiatique de son entraîneur d’après les propos de l’Espagnol pour Prime Video.

Luis Enrique avait surpris son monde avant la trêve internationale de novembre. Malgré le triplé inscrit par Kylian Mbappé à Reims (3-0), l’entraîneur du PSG expliquait à Prime Video que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain se devait d’être plus complet. « Je ne suis pas très content de Kylian aujourd'hui. Sur les buts, évidemment, je n'ai aucun reproche à faire. Mais je pense qu'il peut plus aider l'équipe, dans un autre registre. Je vais d'abord lui en parler en tête-à-tête, je ne vais pas le faire dans les médias. Ce n'est pas public. Nous pensons qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde, aucun doute là-dessus. Mais nous voudrions qu'il fasse plus de choses encore ».

«Depuis le premier jour, les joueurs savent que je suis exigeant. Lui le premier»

Après la dernière trêve de l’année 2023, Luis Enrique est revenu sur ses propos au cours d’une interview avec la journaliste Marina Lorenzo pour Prime Video vendredi en expliquant que Kylian Mbappé savait pertinemment ce qu’il attendait de lui. « J’ai une très bonne relation avec Kylian. Depuis le premier jour, les joueurs savent que je suis exigeant. Lui le premier, comme tous. Mais a fortiori, un joueur de son niveau qui à chaque fois, veut améliorer son jeu, faire de bons matchs, jouer toutes les minutes, qui veut marquer des buts, et qui veut gagner des titres. Je veux qu’il ne soit jamais satisfait ».

«Mon travail d’entraîneur c’est d’être exigeant»