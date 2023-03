Une légende du PSG va faire son grand retour

La rédaction

Désormais âgé de 41 ans, Zlatan Ibrahimovic n’en finit plus d’impressionner. Entre un passage dans le dernier film Astérix, et la récupération d’une grave blessure au genou gauche, le Suédois a repris la compétition avec le Milan AC. Alors que les Milanais se sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions, le légendaire attaquant du PSG a été sélectionné avec l’équipe nationale ce mercredi.

L’histoire de Zlatan Ibrahimovic avec la sélection suédoise n’est pas prête d’être terminée. 8 mois après son opération du genou, l’ancienne gloire du PSG avait repris la compétition avec l’AC Milan face à l’Atalanta le 26 février dernier. Concernant l’équipe nationale, le joueur avait pris la décision de se retirer à la suite de l’Euro 2016 dans lequel les Bleus et Jaunes n’avaient pas réussi à dépasser le stade des phases de poules. Rappelé en 2021, Ibrahimovic avait finalement déclaré forfait pour l’Euro à la suite de sa grave blessure.

Zlatan va « contribuer sur le terrain », estime le sélectionneur suédois

Ce mercredi, Janne Andersson a dévoilé sa liste pour les matchs face à la Belgique (24 mars), et l’Azerbaïdjan (27 mars), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Présent en conférence de presse ce mercredi, le sélectionneur déclare : « Zlatan et moi avons été en contact tout au long de la période y compris pendant sa blessure. Maintenant, il se sent si bien après ces trois matchs (avec Milan) qu'il peut entrer en jeu. Sa personnalité et ses qualités de leader sont bonnes même en dehors du terrain. Mais l'idée est qu'il entre et contribue sur le terrain, sinon je ne l'aurais pas sélectionné » .

Zlatan « impatient » de retrouver la sélection