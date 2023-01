Une fake news dénoncée pour ce joueur du PSG

Thibault Morlain

Sous contrat avec le PSG, Georginio Wijnaldum est prêté cette saison à l'AS Rome. Une expérience toutefois gâchée par une fracture du tibia. Mais le retour se rapproche pour le Néerlandais. José Mourinho a d'ailleurs fait le point sur l'état de Wijnaldum et il a tenu à rétablir certaines vérités.

Arrivé de Liverpool en 2021, Georginio Wijnaldum n'a pas convaincu au PSG. C'est pour cela que le Néerlandais a été prêté à l'AS Rome cette saison. Victime d'une fracture du tibia, il n'est toutefois apparu qu'une fois sous les ordres de José Mourinho. On pourrait néanmoins revoir prochainement Wijnaldum, bien que cela pourrait prendre encore un peu de temps. Au contraire de ce que certains peuvent dire...

« Il ne peut pas s’entraîner avec le groupe »

Rapporté par Footmercato , José Mourinho a donné des nouvelles de Georginio Wijnaldum. Et l'entraîneur de l'AS Rome a alors fait voler en éclat certaines pensées concernant le retour du Néerlandais. « Sur Wijnaldumn, je dis que parfois la presse met des photos qui pourraient vous induire en erreur, ils mettent des bobines d’entraînement où il est avec le groupe, mais c’est une question de joie de vivre, d’être avec nous, en réalité, il ne peut pas s’entraîner avec le groupe », a lâché le Special One.

« Ce ne sont que des clichés »