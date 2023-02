Un virus frappe le vestiaire, le PSG sort du silence

Thomas Bourseau

Christophe Galtier était déjà privé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Marco Verratti pour le match face à l’AS Monaco ce samedi. Un virus a frappé le groupe parisien, obligeant l’entraîneur du PSG à revoir sa copie et à s’exprimer sur le sujet.

Depuis quelques heures, le PSG semble être frappé d’une nouvelle déconvenue. Ou plutôt, au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. En effet, alors que certaines stars du PSG avaient déjà déclaré forfait pour pépins physiques comme ce fut le cas pour Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Marco Verratti, un virus a mis KO d’autres membres du vestiaire parisien.

Plusieurs cadres touchés par un virus

Achraf Hakimi a été touché par ledit virus, au même titre que Fabian Ruiz et Vitinha comme RMC Sport et Le Parisien l’ont souligné ce samedi après-midi. De quoi forcer Christophe Galtier à remodeler son onze de départ avec les titularisations de Warren Zaïre-Emery ou encore de Timothée Pembele pour ne citer qu’eux.

«Ça ressemble un peu à une gastro, le staff médical a beaucoup travaillé»