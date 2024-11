Un renfort arrive au PSG, il prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent depuis trois mois et une blessure dès la première journée de Ligue 1 contre Le Havre, Gonçalo Ramos prépare son grand retour qui semble désormais imminent. Le buteur portugais devrait revenir d'ici la fin du mois, ce qui sera une excellente nouvelle pour le PSG, mais également pour le joueur qui a parfaitement conscience qu'il a un très gros coup à jouer cette saison à Paris.

Dès la première journée de Ligue 1, le PSG avait connu un très gros coup dur. Et pour cause, après seulement 20 minutes de jeu sur la pelouses du Havre, Gonçalo Ramos a été contraint de quitter ses partenaires. Dans la foulée, le PSG communiquait sur la nature de la blessure de son numéro 9. Le verdict est tombé le 17 août : « Gonçalo Ramos a été victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche, qui nécessitera une chirurgie dans les prochains jours ». Un sacré coup dur pour le PSG qui confirmait que « son indisponibilité est estimée à environ 3 mois ». Le délais est donc arrivé à son terme.

Gonçalo Ramos bientôt de retour

Par conséquent, le grand retour de Gonçalo Ramos approche. De retour à l'entraînement, comme le révèle L'EQUIPE, le numéro 9 du PSG va prochainement retrouver les pelouses et la compétition. Ce sera surement encore un peu tôt pour une titularisation contre Toulouse vendredi, ou le Bayern Munich mardi prochain. Il n'est cependant pas impossible de le voir entrer en jeu avant peut-être de débuter contre le FC Nantes le 30 novembre. Une retour qui va faire du bien au PSG qui manque cruellement de poids dans la surface.

Il prépare du lourd !

Et selon les informations de L'EQUIPE, Gonçalo Ramos revient avec de grandes ambitions et la volonté de frapper très fort. Bien décidé à montrer ce qu'il vaut après une première saison en dents de scie, notamment marquée par un maladie qui l'avait empêché d'évoluer à son meilleur niveau pendant plusieurs mois, le buteur portugais sait parfaitement que le contexte est ultra favorable pour lui. Et pour cause, en son absence, aucun joueur ne s'est imposé à la pointe de l'attaquant du PSG. Luis Enrique a pourtant multiplié les options (Kolo Muani, Lee Kang-In, Asensio, Doué ou encore Dembélé) sans qu'aucune ne donne entièrement satisfaction. Ultra motivé, Gonçalo Ramos sait donc ce qui lui reste à faire.